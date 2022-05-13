Илон Маск приостановил сделку о покупке Twitter из-за проверки фейковых аккаунтов.

Ранее Twitter подсчитал, что количество фейковых или спам-аккаунтов составляет менее 5% ее ежедневных монетизируемых активных пользователей в первом квартале 2022 года.

Маск написал, что ожидает подтверждения расчетов — до этого сделку временно приостановят.