Илон Маск приостановил сделку о покупке Twitter из-за проверки фейковых аккаунтов.

Ранее Twitter подсчитал, что количество фейковых или спам-аккаунтов составляет менее 5% ее ежедневных монетизируемых активных пользователей в первом квартале 2022 года.

Маск написал, что ожидает подтверждения расчетов — до этого сделку временно приостановят.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022