Видеоплатформа Rutube частично восстановилась после кибератаки — доступно вещание пропагандистских каналов.

12 мая на официальном телеграмм-канале Rutube cообщили, что видеохостинг частично восстановил работу — пользователям уже доступно эфирное вещание федеральных каналов, а также 99,5% всех видео. В целях обеспечения безопасности возвращать функционал для авторов контента решили постепенно: на первом этапе вернут возможность загружать ролики и мониторить трансляции, а также усилят инфраструктуру для более быстрой загрузки, на втором этапе — запустят поиск и комментарии.

Сейчас кибератаку анализирует экспертный центр Positive Technologies — специалисты выясняют хронологию действий хакеров, определяют использованные инструменты, составляют список скомпрометированных элементов и уязвимостей в защите.

Также Rutube обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента.

Напомним, что видеоплатформа Rutube была атакована 9 мая около 5 утра. СМИ сообщали, что в результате действий хакеров был «полностью удален код сайта», и видеосервис «не подлежит восстановлению». Позже хакеры Anonymous взяли ответственность за кибератаку на себя и написали, что почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии видеоплатформы и 90% резервных копий и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали.

В целом Rutube был недоступен более 3 суток — эксперты предполагали, что из-за простоя и нарушения рекламных контрактов компания понесет убытки до 1 млрд рублей.