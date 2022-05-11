Хакеры Anonymous заявили, что им удалось сломать Rutube и нанести российской видеоплатформе такой ущерб, что она, вероятно, больше не восстановится — представители сервиса отрицают это заявление.

По информации Anonymous почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии видеоплатформы и 90% резервных копий и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали.

Видеоплатформа Rutube была атакована 9 мая около 5 утра. СМИ сообщали, что в результате действий хакеров был «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению».

В свою очередь Rutube официально подтвердил, что столкнулся с самой большой в своей истории кибератакой. Однако платформа отрицает потерю кода сайта и уверяет, что скоро сервис возобновит работу — впрочем по состоянию на утро 11 мая Rutube все еще не доступен.