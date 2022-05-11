Дешевый тарифный план с рекламой на Netflix может появиться уже в последнем квартале 2022 года — что значительно раньше, чем планировалось изначально, пишет The New York Times.

В сообщении для сотрудников компании руководители Netflix заявили, что намерены ввести рекламу в последние три месяца года. Также сервис планирует начать борьбу с обменом паролями между своей базой подписчиков примерно в то же время.

В обращении руководители сослались на своих конкурентов, заявив, что HBO и Hulu смогли «поддерживать сильные бренды, предлагая услуги с поддержкой рекламы».

«Каждая крупная стриминговая компания, за исключением Apple, имеет или анонсировала сервис с рекламной поддержкой», — отмечено в письме.

Информация о создании более дешевой подписки с рекламой на сервисе появилась в прошлом месяце. Ранее на протяжении многих лет Netflix публично заявлял, что на платформе никогда не будет рекламы.

Однако сейчас сервис столкнулся с финансовыми проблемами. Netflix потерял 200 тысяч подписчиков в первом квартале 2022 года впервые за десятилетие — и ожидает, что в ближайшие месяцы потеряет еще два миллиона.

Ранее мы сообщали, что акционеры Netflix будут судиться с сервисом — стриминговую компанию обвинили в том, что она своевременно не уведомила их о снижении роста платных подписчиков и падении их общего количества. Акционеры требуют, чтобы компания возместила им убытки с октября 2021 по апрель 2022 года.