Впервые за 10 лет Netflix зафиксировал падение, а не рост количества подписчиков, пишет Reuters.

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В компании говорят, что отток подписчиков происходит из-за инфляции, войны в Украине и жесткой конкуренции на рынке. Только в первом квартале сервис потерял 200 тысяч пользователей, еще 700 тысяч – из-за приостановки работы в России.

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Накануне в компании прогнозировали, что количество подписчиков в 2022 году увеличится на 2,5 миллиона.

Это побуждает Netflix задуматься о том, чтобы предложить более дешевую версию сервиса с рекламой, ссылаясь на успех аналогичных предложений от конкурентов HBO Max и Disney+.