Акционеры Netflix требуют, чтобы компания возместила им убытки с октября 2021 по апрель 2022 года.

Стриминговую компанию обвиняют в том, что она своевременно не уведомила их о снижении роста платных подписчиков и падении их общего количества, пишет Reuters.

Иск подал техасский инвестиционный фонд. Ответчиками по делу указаны соруководители Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос и финансовый директор Спенсер Нейман.

В январе акции Netflix упали на 20% после отчётности за четвёртый квартал 2021-го — в ней сервис спрогнозировал рост подписчиков в три раза меньше ожиданий аналитиков.

В апреле компания сообщила о первой за десять лет потере пользователей — в первом квартале 2022 года количество подписчиков сократилось на 200 тысяч. После этого акции Netflix упали на 35%.

Ранее мы сообщали, что Netflix приостановил работу в РФ, после чего россияне подали на компанию в суд.