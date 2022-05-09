На онлайн-встрече президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского с лидерами G7 объявили о санкциях против трех крупнейших российских телеканалов.

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Речь идет о «Первом канале», «России 1» и НТВ.

В прошлом году телеканалы получили более 300 миллионов долларов рекламного дохода от стран Запада. Новые санкции США приведут к отрезанию контролируемых Кремлем СМИ от американских рекламодателей и производственных технологий, запрету России получать от США услуги менеджмента, корпоративных консультаций и бухгалтерского учета.

Также санкции предусматривают около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников, в том числе против руководителей «Газпромбанка», пишет CNN.