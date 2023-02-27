США запретили экспорт в РФ и Беларусь смартфонов и другой техники дороже $300

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В соответствии с уведомлением, размещенным в Федеральном реестре, Министерство торговли США обновило перечень товаров, на которые вводятся ограничения на экспорт в Россию и Беларусь. Ограничения распространяются на товары, также известные как предметы роскоши, оптовая цена которых в США составляет более $300 за единицу товара. Перечень предметов роскоши был расширен на 276 позиций.

Среди перечня товаров, на которые распространяются экспортные ограничения, включены смартфоны, фены для волос, микроволновки, телевизионные антенны, пылесосы, датчики дыма и огня, сигнализации, электроника для автомобилей, электрические кофемашины и тостеры, виниловые проигрыватели, а также педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости. Кроме того, под экспортные ограничения попадают электронные весы стоимостью свыше $100, холодильники дороже $750 и другие товары.

Это решение является частью широкомасштабной кампании США по санкциям в отношении России и Беларуси, введенной после ухудшения отношений между странами. Также, ограничения на поставки некоторых электротоваров связаны с обеспечением национальной безопасности США. В ходе принятия данного решения была произведена детальная оценка потенциальных угроз для национальной безопасности США и ее союзников в связи с экспортом этих товаров.

Отмечается, что экспортные ограничения на предметы роскоши вводятся с марта 2022 года. Ограничения на поставки товаров в Россию и Беларусь связаны с рядом факторов, включая нарушения прав человека, конфликты на международной арене и другие геополитические проблемы.

Ранее мы сообщали, что США ввели санкции против главных производителей микросхем в России.