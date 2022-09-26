Европа намерена запретить экспорт смартфонов в Россию

Список новых санкций предлагают Ирландия, Польша и страны Балтии.

В новом пакете санкций Евросоюза против России могут ввести запрет экспорта «десятков высокотехнологичных изделий», – сообщает EUobserver. Это, в частности, смартфоны, радиолокационное и лазерное оборудование.

Авторы инициативы также хотят запретить европейским компаниям оказывать IT-услуги российским клиентам. Санкции также предписывают прекратить использование продукции Kaspersky Lab в ЕС.

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Также авторы проекта предлагают:

отключить крупнейшие частные российские банки от SWIFT;

в рамках контрпропаганды отключить вещание трёх российских телеканалов (НТВ-Мир, РЕН ТВ и Россия 1);

заблокировать работу шести интернет-порталов (NewsFront, SouthFront, Katehon, Strategic Culture Foundation, Fondsk и InfoRos).

Все вышеперечисленные санкции предлагают ввести Польша, Ирландия, а также Эстония, Латвия и Литва. Однако для реализации предложенного проекта, его должны поддержать все 27 стран Европейского Союза.

Напомним, ранее США ввели санкции против главных производителей микросхем в России.