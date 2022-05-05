Санкции

4 мая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала о новом списке британских санкций в отношении России — часть из них коснется медиасферы РФ. 

Санкции будут заключаться в замораживании активов и запрете поездок.

Также санкции подкрепятся новым действующим законодательством Великобритании, которое обяжет социальные сети, интернет-сервисы и компании телефонных приложений принять меры по блокированию контента от двух основных российских источников дезинформации – телеканалов RT и Sputnik.

«Эти СМИ уже были отключены из эфира в Британии, и мы запретили кому-то проводить с ними бизнес. Теперь мы перешли к отключению их вебсайтов, аккаунтов в социальных сетях и приложений, чтобы еще больше остановить распространение их лжи», – отметил министр технологий и цифровой экономики Великобритании Крис Филп.

В настоящее время под санкции попали сотрудники «Первого канала», среди которых присоединившиеся к российским войскам в Украине корреспонденты:

  • Евгений Поддубный, военный корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК);
  • Александр Коц, военный корреспондент русской газеты «Комсомольская правда»;
  • Дмитрий Стешин, российский журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

Также под санкции попали:

  • ВГТРК, сыгравшая ключевую роль в оправдании агрессии Путина против Украины;
  • информационное агентство InfoRos – распространяет дестабилизирующую дезинформацию об Украине, вероятно, имеет связи со спецслужбами РФ;
  • SouthFron – дезинформационный сайт, распространяющий ложную информацию, пытающуюся оправдать вторжение России в Украину;
  • Fundation Strategic Culture – ресурс, распространяющий дезинформацию о вторжении России в Украину и особенно отличившийся в сокрытии роли российских войск в убийстве мирного населения в Буче.
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Редакция Mediasat

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