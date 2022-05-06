Крупнейшие украинские кинодистрибьюторы официально объявили о возвращении премьер голливудских блокбастеров в кинотеатры страны.

В частности, пресс-служба B&H Film Distribution анонсировала следующие премьеры на ближайший месяц:

с 12 мая историческая биографическая драма «Белфаст»;

с 19 мая фильм-ограбление «Скорая»;

со 2 июня анимационный фильм «Плохие парни» от DreamWorks

также в июне зрители смогут посмотреть фантастический экшн «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

В то же время в пресс-службе Kinomania Film Distribution анонсировали прокат супергеройского блокбастера «Бэтмен» уже с 12 мая, включая формат ИМАХ.

Также на 12 мая дистрибьютор запланировал премьеру боевика «Игра теней», на 19 мая — триллера «Наемник», а на 26 мая — фэнтези «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (на языке оригинала с украинскими субтитрами).

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Источник: Униан