Среда, 31 августа, 2022

Megogo и UNIT.City бесплатно покажут кино под открытым небом: где и что можно посмотреть

НовостиКино

В рамках проекта можно будет посмотреть семь украинских лент.

Что смотреть

Начнутся показы в пятницу, 2 сентября, и будут проходить раз в неделю в 18:00.

Фильмом-открытием станет комедия «Мої думки тихі» Антонио Лукича.

Также в программу вошли такие ленты, как: «Додому», «Стоп-Земля», «Заборонений», «Пульс», «Носоріг». Завершит показы фильм Наталки Ворожбит «Погані дороги».

Где будут проходить показы

Мероприятие, приуроченное к 31-летию Независимости Украины, состоится в инновационном парке UNIT.city, где будет функционировать отдельная зона для open-air кинотеатра.

В случае воздушной тревоги показ перенесут в специально обустроенное находящееся поблизости бомбоубежище и продолжат кинопоказ в безопасном месте.

Вход на событие свободный по предварительной регистрации по ссылке.

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Показы будут проходить при поддержке киностудии Film.ua и дистрибьютора «Артхаус Трафик». За обновлениями и дополнительной информацией можно следить на официальных страницах UNIT.City и MEGOGO.

Ранее мы сообщали, что MEGOGO озвучивает контент на украинском языке с помощью искусственного интеллекта.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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