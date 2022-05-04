Причинами отсутствия связи в Херсонской и Запорожской областях оказались обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

Ремонтные бригады операторов три дня ждали возможности приступить к ремонту магистрального канала. По состоянию на утро 4 мая, все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, возобновили связь в Херсоне и области.

«Несколько часов назад также была восстановлена ​​фиксированная связь», — заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь на брифинге в Украинском кризисном медиацентре.

Ранее мы сообщали, что Укртелеком восстановил интернет-связь после ракетного удара в Закарпатской области.

Источник: interfax