Украинские мобильные операторы теряют абонентов

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По данным Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, украинские операторы мобильной связи зарегистрировали уменьшение количества активных абонентов в течение 2022 года. Количество активных SIM-карт уменьшилось на почти 12%, что составляет 6,6 миллиона пользователей. На конец 2022 года общее количество активных SIM-карт составило 49,3 миллиона.

Наивысший показатель количества SIM-карт на 100 жителей наблюдается в Киевской области, где на 100 человек приходится 186 карт, что свидетельствует об активном распространении мобильной связи в регионе. В то же время большинство украинцев также используют по несколько SIM-карт. В среднем на 100 жителей приходится 143 карты.

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В 2022 году услугой переноса номера воспользовались 71 300 пользователей. Самыми крупными донорами перенесенных номеров стали «Киевстар» (30 557) и Vodafone (30 382), в то время как наибольшим получателем перенесенных номеров стала сеть lifecell. На эту сеть с сохранением номера перешли 49 925 абонентов, в то время как на сети других операторов с номером lifecell перешло 9 237 абонентов.

В 2022 году мобильные операторы Украины заработали 56,17 миллиарда гривен от предоставления услуг связи. Львиную долю доходов составили услуги передачи данных, что равно 62,8% или 35,27 миллиарда гривен. Услуги голосовой телефонии для пользователей составили 12,7% от общих доходов – это 7,13 миллиарда гривен. Также на услуги другим поставщикам связи пришлось 12% или 6,7 миллиарда гривен.

От услуг передачи SMS- и MMS-сообщений пользователей мобильные операторы получили 5,4% или 3,06 миллиарда гривен. От услуг роуминга операторы заработали 5,2% или 2,91 миллиарда гривен. Национальный роуминг и другие услуги принесли 1,1 миллиарда гривен, что составляет 1,9% от общих доходов.

Таким образом, за 2022 год мобильные операторы Украины заработали больше всего от передачи данных, а голосовая телефония и другие услуги сыграли меньшую роль в общем доходе.