В ночь с 3 на 4 мая оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам Закарпатской области — частично пострадала и АТС Укртелекома.

В результате ракетного удара было обесточено оборудование Укртелекома, а абоненты остались без интернета. Несмотря на высокую задымленность в здании из-за выбитых окон в АТС, начальнику участка удалось запустить дизельный генератор в течение часа и вернуть интернет-доступ для пользователей.

Критическая инфраструктура и интернет-сеть Укртелекома работают — услуги интернет-доступа предоставляются во всех областях, кроме Луганской. Возобновлена ​​работа сетей в Херсонской области. Также проведены ремонтные работы на магистральной линии в Харьковской области.