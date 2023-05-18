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«Зеонбуд» восстановил цифровое телевещание в Херсоне

НовостиТелевидение
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17 мая в городе Херсон и прилегающих районах благодаря усилиям провайдера «Зеонбуд» восстановлено цифровое телевизионное вещание T2. Об этом сообщает «Детектор Медиа» со ссылкой на пресс-службу «Зеонбуда».

Как пишет издание, во время отступления оккупанты разрушили одно из зданий телецентра в Херсоне и трансформаторную подстанцию, что привело к остановке вещания в самом городе.

С целью восстановления телевизионного вещания, «Зеонбуд» установил передатчик мощностью 500 Вт, а также приемную и передающую антенны.

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Это позволило начать трансляцию украинских телеканалов в первом мультиплексе МХ1. В частности, в этом мультиплексе доступны десять телеканалов: «Суспільне. Перший», «Рада», «1+1», «Суспільне. Культура», ICTV, СТБ, «Інтер», УНІАН, «Бігуді» и «Армія ТБ».

Стоит напомнить, что уже в первые дни после освобождения Херсона в ноябре 2022 года Госспецсвязи сообщило о восстановлении трансляции украинских каналов в Херсонской области.

Тогда телеканал «Суспільне» был доступен жителям Херсонщины в цифровом формате Т2 на 31 канале. Усилиями специалистов Концерна РРТ за несколько дней до освобождения правобережья Херсонской области также был установлен передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области неподалеку от действующей на тот момент линии разграничения.

Напомним, в начале мая текущего года в городе Изюм Харьковской области также была восстановлена работа цифрового телевидения Т2.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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