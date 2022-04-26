В Москве мировой суд назначил соцсети TikTok административный штраф в размере 2 млн рублей из-за отказа удалять запрещенный в России контент, сообщает издание «Интерфакс»

Протокол на компанию был составлен за видео, содержащие «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Суд признал, что соцсеть допустила нарушение по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенного контента).

Напомним, что в начале марта TikTok запретил размещение новых роликов и проведение прямых трансляций в России из-за принятия закона об уголовной ответственности за фейки об армии РФ.

Ранее мы сообщали, что Московский суд оштрафовал Meta на 4 млн рублей, а также арестовал имущество российского офиса Google по иску «Газпром-медиа».