В Украине запустили бесплатную платформу, которая поможет в релокации бизнеса.

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За месяц из зоны ведения боевых действий эвакуировано 216 предприятий, 97 из них уже начали работу на новом месте.

Теперь осуществить релокейт предпринимателям можно при помощи специальной платформы: relocate.prozorro.sale.

Для кого подойдет платформа

бизнесу, который подал заявку на релокацию;

компаниям, которые желают помочь с релокацией;

представителям Министерства экономики, военных администраций, компаний, которые помогают с проработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников и т.д.

Как подать заявку

Подавать заявки могут как предприятия, нуждающиеся в перемещении, так и компании, готовые предоставить для этого помещения или другие активы.

Подать заявку на релокацию можно здесь.

зарегистрируйте учетную запись;

заполните данные организации;

начните работу в системе.

Платформа запущена ГП «Prozorro.Продажи» по инициативе Министерства экономики Украины, при поддержке Минцифры и «Дія.Бізнес».