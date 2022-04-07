ГСЧС совместно с украинскими мобильными операторами запускает систему оповещений с использованием технологии Cell broadcast.

Как работает система

Сообщение сразу выводится на экран телефона — поверх всех программ или заблокированного экрана. Уведомление сопровождается громким предупредительным звуковым сигналом.

Система запущена для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных событий, а также информирования об алгоритме действий для населения при ЧП.

Абонентам Киевстар уже в ближайшее время начнут приходить тестовые оповещения.

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