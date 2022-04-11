В приложении «Дія» можно подать заявку на восстановление поврежденного во время боевых действий имущества — уже получено 66 тысяч обращений.

Это интересно: Украинские предприниматели смогут переместить свой бизнес в безопасное место — поможет специальная бесплатная платформа

Команда «Дії» 24/7 обрабатывает заявления, полученные в приложении, чтобы команда экспертов смогла провести оценку имущества и быстрее восстановить разрушенные дома.

Как подать заявление о поврежденном имуществе

В разделе «Услуги» выберите «Поврежденное имущество»;

Заполните форму, указав необходимую информацию;

Ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, определенных правительством.

Важно: при заполнении заявления указывайте данные только по дому или квартире, которые принадлежат вам.