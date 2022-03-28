Согласно решению Национального аудиовизуального совета (CNA), румынские кабельные компании могут ретранслировать два украинских телевизионных канала без согласования.

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По информации Нацсовета, на заседании CNA 24 марта аудиовизуальный форум проинформировал все кабельные компании Румынии, что «они могут ретранслировать два украинских телеканала, не требуя соглашения о ретрансляции от компаний «Рада» и «Эспрессо».

Телеканал «Рада» — официальный телеканал Верховной Рады Украины, который финансируется из госбюджета. Ранее канал транслировал заседания парламента, в 2021 году — «Рада» стала круглосуточной общенациональной телевизионной новостной компанией.

Также мы сообщали, что телеканал «Эспрессо» начал транслироваться на спутнике Hot Bird 13° и теперь доступен европейской аудитории.