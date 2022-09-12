Понедельник, 12 сентября, 2022

Телеканал «Рада» не будет транслировать заседания парламента в прямом эфире

НовостиТелевидение

«Рада» продолжит транслировать общенациональный марафон и не будет показывать пленарные заседания украинского парламента в прямом эфире.

Решение принято с целью обеспечения «нацбезопасности и безопасности ВР». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на члена фракции «Голос» Ярослава Железняка, за соответствующее постановление №7739 проголосовали 241 народный депутат на пленарном заседании ВР во вторник.

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В свою очередь канал «Рада» должен и далее заниматься созданием и трансляцией новостей, а также других информационных и информационно-аналитических материалов, в частности общенациональном марафоном.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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