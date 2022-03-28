Хакерская группировка Anonymous сообщает, что взломала серверы российского медиахолдинга ВГТРК.

На своей странице в Twitter хакеры сообщили, что атаковали серверы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) – крупного государственного российского медиахолдинга. Они пообещали, что в ближайшее время обнародуют 870 гигабайт данных компании.

В структуру ВГТРК входят пропагандистские телеканалы «Россия-1», «Россия-2», «Россия-24» и другие.

Ранее мы сообщали, что Укртелеком подвергся кибератаке.