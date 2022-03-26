Телеканал «Эспрессо» начал транслироваться на спутнике Hot Bird 13°, направленном на всю телевизионную аудиторию Европы.

Это интересно: Украинские региональные телеканалы теперь будут вещать на спутнике

С вечера 25 марта европейская аудитория может смотреть украинский телеканал «Эспрессо». Сигнал канала доступен на спутнике Hot Bird 13° (121 транспондер) по следующим параметрам: 10 930Н DVB-S2 8 PSK 30 000 ⅔ в одном пакете с украинскими телеканалами Рада, 1+1 International и UA-TV.

Таким образом «Эспрессо» доступен сразу на двух спутниках: Astra 4A и Hot Bird 13°.

Желающие принимать телеканал «Эспрессо» со спутника Hot Bird 13° должны просто осуществить повторный поиск на частоте 10 930Н, после чего в списке телеканалов у появится «Эспрессо”.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины обязал все общенациональные телеканалы транслировать единый новостной марафон.