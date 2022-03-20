«Зеонбуд» по решению СНБО на период действия военного положения будет работать в составе государственного Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Президент Украины ввел в действие решение СНБО «О нейтрализации угроз информационной безопасности государства», согласно которому оператор цифрового эфирного телевидения Т2 «Зеонбуд» будет работать в особом режиме «в составе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения».

Госспецсвязи, КРРТ и «Зеонбуд» должны обеспечить: