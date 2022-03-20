«Зеонбуд» по решению СНБО на период действия военного положения будет работать в составе государственного Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).
Президент Украины ввел в действие решение СНБО «О нейтрализации угроз информационной безопасности государства», согласно которому оператор цифрового эфирного телевидения Т2 «Зеонбуд» будет работать в особом режиме «в составе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения».
Госспецсвязи, КРРТ и «Зеонбуд» должны обеспечить:
- устойчивое функционирование объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойную трансляцию телевизионных каналов в МХ – 1, -2, -3, -5;
- круглосуточный мониторинг эфирной сети, оборудования главной станции мультиплексирования, спутниковых и наземных каналов;
- резервирование спутниковых каналов доставки программ и оборудования главной станции мультиплексирования;
- резервную доставку телеканалов в цифровые передатчики с привлечением альтернативного оператора спутниковой связи.