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В Изюме восстановили цифровое телевидение Т2

НовостиТелевидение
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В начале мая в городе Изюм Харьковской области восстановили работу цифрового телевидения Т2. Об этом сообщает «Детектор Медиа» со ссылкой на пресс-службу оператора «Зеонбуд», который занимался восстановлением инфраструктуры.

На данный момент в городе заработал мультиплекс МХ-1. В эфире появились такие украинские каналы: «Суспільне Перший», «Рада», «1+1», «Суспільне Культура», ICTV, СТБ, «Інтер», УНІАН, «Бігуді» та «Армія ТБ».

Напомним, что вражеская армия, отступая с Харьковской области, разрушала инфраструктуру, в том числе и ретрансляционные вышки. В Изюме также была разрушена вышка, но технические специалисты компании «Зеонбуд» установили новое передающее оборудование, а подрядчик выполнил монтажные работы на башне, проложив 130 метров радиочастотного кабеля и установив передающую антенну. Мощность станции составляет 500 Вт.

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Важно отметить, что в первой половине сентября 2022 года украинская армия освободила почти все ранее оккупированные Россией территории Харьковской области, в том числе Балаклею, Волчанск, Купянск и Изюм. Однако оккупанты оставили после себя разрушения. Одной из задач власти сейчас является восстановление инфраструктуры и нормализация жизни на освобожденных территориях. А благодаря умелой работе инженеров компании «Зеонбуд» изюмские зрители снова смогут смотреть любимые телепередачи.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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