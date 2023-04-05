Решение АМКУ отменено: суд не признал провайдера эфирного цифрового телевидения монополистом

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21 марта 2023 года Хозяйственный суд города Киева принял решение об отмене постановления Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 14.12.2020, которое касалось привлечения ООО «Зеонбуд» к ответственности за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг трансляции телепрограмм общенациональных каналов в цифровом формате DVB-T2. Об этом говорится в материалах судебного дела.

Это уже второе рассмотрение дела в Хозяйственном суде города Киева, поскольку Верховный Суд вернул его на новое рассмотрение по кассационной жалобе Комитета.

Согласно решению Хозяйственного суда было определено, что «Зеонбуд» не имеет статуса монополиста на рынке трансляции телепрограмм в формате DVB-T2. Кроме того, суд не нашел достаточных оснований для того, чтобы считать действия компании злоупотреблением монопольным положением.

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Ранее Комитет установил, что «Зеонбуд» с сентября 2011 по декабрь 2019 злоупотреблял своим монопольным положением, устанавливая тарифы на телекоммуникационные услуги без экономического обоснования и расчетов. Кроме того, компания также предоставляла скидки без какого-либо обоснования, что привело к ситуации, когда за одни и те же услуги разные компании платили от 0% до 100% тарифа.

В 2020 году АМКУ оштрафовал компанию «Зеонбуд» на 25 725 533 грн. и обязал прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. Компания не согласилась с этим решением и обжаловала его в суде. Первая и апелляционная инстанции приняли решение в пользу «Зеонбуда».

Вместе с тем Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Комитета, отменив решение предыдущих судебных инстанций в пользу «Зеонбуда». После этого решения компания уплатила штраф в полном объеме.

Повторное рассмотрение дела было проведено в хозяйственном суде города Киева, который уже во второй раз отменил решение Антимонопольного комитета о привлечении компании «Зеонбуд» к ответственности за злоупотребление монопольным положением. Антимонопольный комитет Украины на своем официальном сайте уже заявил, что подаст апелляционную жалобу на последнее решение Хозяйственного суда города Киев.