Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения».

Решение предусматривает, что во время военного положения все общенациональные телеканалы должны объединиться и круглосуточно транслировать телемарафон «Единые новости #UАразом». Таким образом в Украине будет реализована единая информационная политика во время войны.

Принять «необходимы меры» по выполнению решения рекомендовано Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее мы писали, что по решению СНБО «Зеонбуд» на время войны войдет в состав Концерна РРТ.

Единый новостной марафон транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Над созданием новостей работают медиагруппы 1+1, Интер, StarLightMedia, Украина, а также телеканал Рада и «Суспільне».

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