На новом видеоканале общественного вещателя Suspilne International публикуются новостные дайджесты о военном вторжении РФ в Украину на английском языке.
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Новостные видео-дайджесты о войне публикуются ежедневно. Как отмечается на канале, такой формат подачи новостей — это попытка «Суспільного» предоставить международной аудитории проверенные новости о событиях в Украине.
Также новости на английском языке публикуются на страницах «Суспільного» в Twitter и Telegram.
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