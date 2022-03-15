На новом видеоканале общественного вещателя Suspilne International публикуются новостные дайджесты о военном вторжении РФ в Украину на английском языке.

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Новостные видео-дайджесты о войне публикуются ежедневно. Как отмечается на канале, такой формат подачи новостей — это попытка «Суспільного» предоставить международной аудитории проверенные новости о событиях в Украине.

Также новости на английском языке публикуются на страницах «Суспільного» в Twitter и Telegram.

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