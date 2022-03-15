В приложении Киевстар ТВ открыт бесплатный доступ к учебным материалам для школьников 1-11 классов.
Онлайн-школа на Киевстар ТВ доступна в любое время суток — как в Украине, так и для пользователей, которые находятся за рубежом.
Как получить доступ к урокам
- Установите приложение «Киевстар ТВ» и выберите раздел «Образование».
- Либо перейдите по этой ссылке.
Библиотека раздела «Образование» постоянно обновляется новым полезным контентом для самых маленьких пользователей: языковыми курсами, уроками по IT и др.
Рекомендуем прочитать: Где можно бесплатно смотреть украинское телевидение в случае потери сигнала