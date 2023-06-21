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YouTube запускает «1080p Premium» для пользователей Android и Google TV

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В YouTube отмечают, что опция просмотра контента с улучшенным битрейтом «1080p Premium» будет ограничена видео, содержащим много мелких деталей и движений.

Популярная платформа для обмена видео YouTube запускает новую функцию, позволяющую пользователям Android и Google TV транслировать избранные видео в качестве «1080p Premium». Компания заявляет, что это, по сути, «улучшенная версия битрейта 1080p», обеспечивающая лучшее отображение мелких деталей и более чёткое качество видео.

До сих пор данная настройка была доступна лишь подписчикам YouTube Premium на iOS, однако, если верить недавней публикации на 9to5Google, похоже, что некоторые пользователи бесплатной версии платформы теперь получат доступ к этой опции на Android и Google TV. В начале текущего года, когда YouTube начал внедрять данную функцию для устройств Apple, многие предполагали, что платформа планирует сделать передачу стримингового контента в формате 1080p эксклюзивной опцией для премиальных подписчиков, но Google быстро объяснил, что это не так.

Для тех, кто не очень разбирается в тонкостях, следует объяснить, что видео с более высоким битрейтом обеспечивает лучшее качество изображения, что особенно важно в случае, когда речь идёт о спортивном либо игровом контенте, или о видео с большим количеством мелких деталей и движений. Пользователи бесплатной версии платформы должны вручную переключать воспроизведение видео в режим 1080p Premium, а для подписчиков YouTube Premium этот параметр будет включен по умолчанию.

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Следует отметить, что эта функция ограничена видео, загруженными с качеством 1080p, и при этом данная опция не будет поддерживаться в коротких видео, прямых трансляциях и видео с более высоким или более низким разрешением.

Похоже, что опция 1080p Premium доступна только для некоторых пользователей, поэтому до сих пор непонятно, будет ли Google развёртывать данную функцию постепенно, или же это лишь какое-то внутреннее тестирование.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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