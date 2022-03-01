Компании Disney, Sony и Warner Bros. приостановили выпуск фильмов в кинотеатрах в России после нападения страны на Украину, сообщает CNBC.

В частности, это касается фильмов «Я краснею», «Бэтмен» и «Морбиус».

Компания Уолта Диснея стала первой крупной голливудской студией, которая заняла жесткую позицию в отношении России после ее вторжения в Украину, объявив в понедельник, что приостанавливает все кинодебюты в стране, включая новый фильм Pixar «Я краснею».

Warner Bros. и Sony также решили не выпускать фильмы в стране.

«Мы будем принимать будущие решения в зависимости от развития ситуации», — говорится в заявлении Disney. «Также, учитывая масштабы возникающих кризисов с беженцами, мы работаем с нашими партнерами над оказанием срочной помощи беженцам».

Warner Bros. заявила, что приостанавливает выпуск «Бэтмена», который должен был выйти на этой неделе. А Sony отложила все свои запланированные премьеры в регионе, включая «Морбиус».

И хотя продажи билетов в России не так значительны, как в Китае, это по-прежнему важный рынок для голливудских студий. По данным Comscore, в среднем на российские кассы приходится около 3% всех мировых продаж билетов. К примеру, «Человек-паук: Нет пути домой», собрал в стране более 50 миллионов долларов.

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