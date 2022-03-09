Discovery приостановит вещание в РФ

Discovery приостановит вещание своих каналов и сервисов в России, присоединившись к растущему числу корпораций, покидающих страну в ответ на ее вторжение в Украину, сообщает Reuters.

Говорится об отключении 15 развлекательных каналов бренда Discovery, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport, которые распространяются через Медиа Альянс (совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой).