Discovery приостановит вещание в РФ

Discovery приостановит вещание своих каналов и сервисов в России, присоединившись к растущему числу корпораций, покидающих страну в ответ на ее вторжение в Украину, сообщает Reuters. 

Говорится об отключении 15 развлекательных каналов бренда Discovery, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport, которые распространяются через Медиа Альянс (совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой).

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России», — сообщили в компании.

Объявление было сделано после того, как CNN, BBC и другие приостановили вещание в России в ответ на новый закон, который грозит журналистам тюремным заключением за распространение «фейковых» новостей о том, что Кремль называет «специальной военной операцией».

Национальная медиагруппа также сотрудничала с Netflix, который приостановил работу в России в воскресенье.

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Редакция Mediasat

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