Discovery приостановит вещание в РФ

Discovery приостановит вещание своих каналов и сервисов в России, присоединившись к растущему числу корпораций, покидающих страну в ответ на ее вторжение в Украину, сообщает Reuters.
Говорится об отключении 15 развлекательных каналов бренда Discovery, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport, которые распространяются через Медиа Альянс (совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой).
«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России», — сообщили в компании.
Объявление было сделано после того, как CNN, BBC и другие приостановили вещание в России в ответ на новый закон, который грозит журналистам тюремным заключением за распространение «фейковых» новостей о том, что Кремль называет «специальной военной операцией».
Национальная медиагруппа также сотрудничала с Netflix, который приостановил работу в России в воскресенье.