Samsung останавливает поставки телефонов, чипов и другой своей продукции в Россию, сообщает Reuters.

Как отмечают в компании, такое решение принято из-за текущих «геополитических событий».

«Мы продолжаем активно следить за этой сложной ситуацией, чтобы определить наши следующие шаги», — говорится в заявлении компании.

По информации Counterpoint, Samsung Electronics занимает первое место на рынке телефонов в России с долей 30% по состоянию на четвертый квартал 2021 года. Второе и третье место у Xiaomi (23%) и Apple (13%).

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