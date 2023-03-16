Samsung работает над технологией, которая обеспечит спутниковую связь на её смартфонах

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Следом за Apple, Qualcomm с технологией Snapdragon Satellite и другими производителями компания Samsung также решила обеспечить возможность подключения смартфонов к спутниковой связи. О запуске технологии официально было объявлено в конце февраля текущего года. Стандартизированная технология модема 5G для неназемных сетей (NTN) будет интегрирована компанией в собственные модемы Exynos последнего поколения.

Спутниковая связь для смартфонов по-прежнему остается актуальной темой. Поэтому компания Samsung решила присоединиться к процессу внедрения стандарта 5G NTN, обеспечив его поддержку в своих устройствах. Это откроет перед пользователями возможности связи в любом месте – даже там, где отсутствует приём сигналов сети.

«Технология Samsung NTN, разработанная с учётом последних стандартов 5G NTN, определённых Партнёрским проектом 3-го поколения (3GPP Release 17), обеспечивает взаимодействие и масштабируемость услуг, предлагаемых глобальными телекоммуникационными операторами, а также производителями мобильных устройств и чипов», – говорится в пресс-релизе производителя.

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Технически связь будет предоставляться благодаря использованию спутников, расположенных на низкой околоземной орбите (LEO). Основой технологии является собственная модемная платформа Samsung Exynos Modem 5300, которую компания представила в конце февраля 2023 года.

Технология обеспечивает чёткую связь со спутниками, гарантируя низкую степень отклонения частоты. Новые модемы, разработанные на основе данной технологии, способны отправлять и получать SMS-сообщения и даже поддерживать обмен изображениями и видео высокого разрешения.

NTN – это технология связи, которая использует спутники и другие неназемные средства коммуникации для подключения к телекоммуникационным системам регионов, ранее недоступных для наземных сетей в силу своей отделённости от «большого мира» горами или пустынями, либо расположенным посреди океана. Она также будет иметь решающее значение для обеспечения работы спасательных бригад в зонах стихийного бедствия и обеспечения передачи энергии на будущие городские воздушные транспортные средства (UAM) – такие, как беспилотные самолеты и летающие автомобили.

Всё это позволяет расширить возможности, существующие в рамках других решений подключения к Интернету через спутник. Кроме того, ожидается, что стандартизированная технология NB-IoT (NarrowBand-IoT) NTN будет реализована в модемных платформах следующего поколения. Это может избавить в будущем от необходимости использования в смартфонах отдельного высокопроизводительного антенного чипа.

Компания Samsung надеется в будущем предложить производителям смартфонов большую гибкость дизайна. Однако, производитель не сообщил, когда именно это произойдет. Также пока отсутствуют конкретные подробности о модеме 5G NTN.