Разработчик программного обеспечения Microsoft приостанавливает продажи и предоставление услуг в РФ.

Об этом заявил президент компании Бред Смит.

«Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены новостями, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России», — сказал Смит.

Также он добавил, что Microsoft работает с правительствами США, Европейского союза и Великобритании, чтобы остановить «многие аспекты» своего бизнеса в России. Решение соответствует правительственным санкциям.

Ранее мы сообщали, что Intel и AMD приостановили поставки продукции в РФ и Беларусь.