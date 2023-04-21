UARU

UARU

Samsung опередила Apple по объёмам продаж смартфонов

Новости
- Реклама -

Учитывая широкий выбор смартфонов на рынке, выбор типа и даже бренда гаджета, может быть достаточно непростой задачей. И хотя чёткого мнения о том, какой смартфон в 2023 году является лучшим (в конце концов, сейчас только апрель), недавний анализ, проведенный агентством Canalys, может оказать потребителям определённую помощь.

В агентстве утверждают, что компания Samsung продала по итогам первого квартала 2023 года наибольшее количество смартфонов – её доля на рынке составила 22%. Правда, производитель чуть не дотянул до показателей, зафиксированных год назад, когда доля компании на рынке смартфонов составляла 24%.

Продажи смартфонов в первом квартале 2023 года, Canalys

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Компания Apple заняла второе место: благодаря спросу на iPhone 14 Pro, её доля на рынке составляет 21%. Таким образом, разрыв между ней и компанией Samsung продолжает сокращаться: год назад доля компании Apple на рынке составила 18%.

По итогам первого квартала года на долю Xiaomi пришлось 11% общего спроса на смартфоны, на долю Oppo – 10%, а на долю Vivo – 8%.

В целом продажи смартфонов упали в первом квартале 2023 года на 12 процентов по сравнению с первым кварталом 2022 года из-за различных проблем, преследовавших рынок в течение последнего года. Однако, эксперты агентства Canalys прогнозируют улучшение в некоторых областях, включая запасы смартфонов.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Китайские ученые передали спутник в управление искусственному интеллекту: что из этого вышло?

Китайский спутник, «оснащённый» искусственником интеллектом, решил внимательнее присмотреться к территориям Индии и Японии.
Новости

На подержанных роутерах специалисты по безопасности выявили конфиденциальные данные

Исследование компании ESET выявило, что большинство маршрутизаторов, купленных с рук, содержат конфиденциальную информацию предыдущих владельцев.
Новости

Глобальный рынок платного ТВ падает

Аналитическая компания Digital TV Research опубликовала прогноз, согласно которому глобальные доходы от платного телевидения значительно сократятся к 2028 году.
Новости

Сингапур заблокировал почти 300 нелегальных стриминговых сайтов

В Антипиратской коалиции при Ассоциации видеоиндустрии стран Азии отметили успех последних решений о блокировках, вынесенных Верховным судом Сингапура.
Новости

Европейские операторы создали первую в мире систему телевизионного роуминга

Компании Telefónica и Siminn стали первопроходцами в реализации первого в мире сценария телевизионного роуминга, основанного на стандарте открытого кэширования.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить