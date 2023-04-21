Samsung опередила Apple по объёмам продаж смартфонов

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Учитывая широкий выбор смартфонов на рынке, выбор типа и даже бренда гаджета, может быть достаточно непростой задачей. И хотя чёткого мнения о том, какой смартфон в 2023 году является лучшим (в конце концов, сейчас только апрель), недавний анализ, проведенный агентством Canalys, может оказать потребителям определённую помощь.

В агентстве утверждают, что компания Samsung продала по итогам первого квартала 2023 года наибольшее количество смартфонов – её доля на рынке составила 22%. Правда, производитель чуть не дотянул до показателей, зафиксированных год назад, когда доля компании на рынке смартфонов составляла 24%.

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Компания Apple заняла второе место: благодаря спросу на iPhone 14 Pro, её доля на рынке составляет 21%. Таким образом, разрыв между ней и компанией Samsung продолжает сокращаться: год назад доля компании Apple на рынке составила 18%.

По итогам первого квартала года на долю Xiaomi пришлось 11% общего спроса на смартфоны, на долю Oppo – 10%, а на долю Vivo – 8%.

В целом продажи смартфонов упали в первом квартале 2023 года на 12 процентов по сравнению с первым кварталом 2022 года из-за различных проблем, преследовавших рынок в течение последнего года. Однако, эксперты агентства Canalys прогнозируют улучшение в некоторых областях, включая запасы смартфонов.