Удар был нанесён рядом с телебашней в Харькове.

В результате авиаудара канал «Общественное Харьков» исчез с цифрового вещания (Т2).

По словам главы правления «UA: Суспільне мовлення» Николая Чернотицкого, рядом с башней сбросили две бомбы.

«После атаки на харьковскую телебашню исчезло местное вещание в T2 по всей области. Включая «Общественное Харьков». Твари сбросили 2 бомбы», — сообщил председатель правления.

По информации «Суспільного», харьковская телебашня устояла во время авиаудара. Два снаряда упали около нее в 12:55. Персонал эвакуировали, информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали об ударе в телевышку в Киеве.