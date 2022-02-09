Кабмин расширил полномочия Минцифры в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, об этом в своем Telegram-канале сообщает представитель правительства Тарас Мельничук.

С 1 июля 2022 года выполнение полномочий центрального органа исполнительной власти в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра будет обеспечивать Министерство цифровой трансформации.

До 30 июня обеспечение выполнения полномочий соответствующего ЦОИВ возложено на Администрацию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Напомним, Закон «Об электронных коммуникациях» вступил в силу 1 января 2022 года. На нашем сайте представители Телекомпалаты Украины подробно разбирали нормы документа.