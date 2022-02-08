Сегодня, 8 февраля, в приложении «Дія» появились новые услуги. Полноценно их презентовали во время Diia summit, участие в котором принял президент Украины Владимир Зеленский.

Опросы

С сегодняшнего дня в приложении «Дія» появилась функция «Опросы». Здесь можно будет голосовать за услуги, которые государство внедрило или будет внедрять в дальнейшем. Сейчас в приложении опубликованы два опроса: «Какая новая цифровая услуга наиболее полезная для вас?» и «Как назвать новый президентский проект?».

«Дія.Безбар’єрність»

Этот подраздел приложения был анонсирован Еленой Зеленской. Он заработает только в марте текущего года. Предполагается, что там украинцы смогут узнавать, как получить услуги, льготы или документы, а также подробно ознакомиться со своими правами и обязанностями.

Справка о несудимости

Ранее этот документ нужно было оформлять в сервисных центрах МВД или через посредников, доступные онлайн-процедуры предполагали заполнение большого количества полей. Теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении «Дія» в несколько кликов. Все заказанные справки можно будет посмотреть и скачать там же.

Шеринг техпаспорта автомобиля

Поделиться документом можно в несколько кликов при помощи QR-кода. Заявка должна обрабатываться до 10 минут.

Смена места регистрации по всей Украине

Теперь для изменения прописки нужно указать адрес, по которому вы планируете проживать, на портале или в приложении «Дія» и получить подтверждение от владельца жилья.

Автоматическая регистрация строительства

Ранее эта услуга была доступна на портале «Дія» и предоставлялась в течение 10 рабочих дней. Как отмечают создатели «Дії», теперь она есть и в приложении и предоставляется сразу по запросу.

Предоставление материальной помощи внутренне перемещенным лицам

Услугу продолжения или прекращения выплаты денежной помощи внутриперемещенным лицам также теперь можно оформить через приложение всего за несколько минут.

Напомним, Президент также анонсировал, получение бесплатного смартфона для пенсионеров от государства.