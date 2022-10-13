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В Японии снизят плату за лицензию на просмотр телевидения

НовостиТелевидение

Компания NHK – общественный вещатель Японии – информирует о намерении уменьшить размер оплаты за прием телепрограмм для зрителей, смотрящих спутниковое и эфирное телевидение.

Президент компании NHK Теруноба Маэда заявил, что компания готовится снизить лицензионную плату примерно на 10 процентов уже в октябре 2023 года.

Идея уменьшения лицензионной платы впервые была предложена в январе 2021 года, и Совет руководителей NHK согласился с этой идеей и высказал предложение претворить ее в жизнь в течение 2022 финансового года.

Сообщается, что в течение последнего года компания NHK делала все возможное для сокращения своих расходов, чтобы сэкономить примерно 70 миллиардов иен (693 миллиона евро) в течение ближайших трех лет, что позволило бы на 10% снизить плату за прием программ.

Если уменьшение лицензионной платы будет иметь место, это будет уже третье такое уменьшение (первое было в 2012, второе – в 2019, и третье запланировано на 2023).

Наличие платы за прием телепрограмм не нравится японским потребителям, поэтому в японском обществе встречаются уклонения от уплаты за лицензию.

Напомним, еще в 2018 году японская корпорация NHK запустила первый в мире телеканал в формате 8K.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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