В Японии снизят плату за лицензию на просмотр телевидения

Компания NHK – общественный вещатель Японии – информирует о намерении уменьшить размер оплаты за прием телепрограмм для зрителей, смотрящих спутниковое и эфирное телевидение.

Президент компании NHK Теруноба Маэда заявил, что компания готовится снизить лицензионную плату примерно на 10 процентов уже в октябре 2023 года.

Идея уменьшения лицензионной платы впервые была предложена в январе 2021 года, и Совет руководителей NHK согласился с этой идеей и высказал предложение претворить ее в жизнь в течение 2022 финансового года.

Сообщается, что в течение последнего года компания NHK делала все возможное для сокращения своих расходов, чтобы сэкономить примерно 70 миллиардов иен (693 миллиона евро) в течение ближайших трех лет, что позволило бы на 10% снизить плату за прием программ.

Если уменьшение лицензионной платы будет иметь место, это будет уже третье такое уменьшение (первое было в 2012, второе – в 2019, и третье запланировано на 2023).

Наличие платы за прием телепрограмм не нравится японским потребителям, поэтому в японском обществе встречаются уклонения от уплаты за лицензию.

Напомним, еще в 2018 году японская корпорация NHK запустила первый в мире телеканал в формате 8K.