«Медиа Группа Украина» продолжает расширять границы сотрудничества с иностранными компаниями. Одни из самых успешных сериалов группы будут показаны на южнокорейском телевидение, сообщает пресс-служба.

Сериалы МГУ в Южной Корее

Сериалы «Медиа Группы Украина» покажут в Южной Корее. Ряд популярных проектов с канала «Украина» появится на государственном южнокорейском телеканале Tamunhwa.

Пакет сериалов для Тamunhwa приобрела корейская компания Magic Image CO., LTD (MICO). По словам директора компании Чон ХонДока, эта сделка стала первой в рамках сотрудничества с МГУ, однако MICO и в дальнейшем надеется обмениваться контентом с украинской медиагруппой.

Директор департамента продаж контента МГУ Ирина Черняк отметила, что компания начала выход на азиатский рынок еще в прошлом году с Вьетнама. Теперь » Медиа Группа Украина» планирует расширять сотрудничество в Южной Корее.

«Выход на азиатский рынок – одна из наших стратегических задач на 2021 год. В прошлом году мы уже покорили Вьетнам, а сейчас уверенно выходим на южнокорейское пространство. Продажа пакета сериалов каналу Тamunhwa – это только начало успешного пути. Мы рады партнерству с компанией MICO и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — говорит Ирина Черняк.

Что покажут корейским зрителям

Телесериалы «Медиа Группы Украина» на канале Tamunhwa появятся уже этим летом. Зрителям будут доступны одни из самых успешных сериалов, показанных в разное время на телеканале «Украина».

Среди них: «Певица», «Тайны», «Клан Ювелиров», «Королева Игры», «Красотка Ляля», а также первые два сезона сериала «Доктор Ковальчук». Все истории объединяют сильные драматические сюжеты и понятные для зрителей любого континента жизненные ценности – любовь, ревность, предательство, дружба, вера в лучшее и надежа.

Справка

Magic Image CO., LTD. (MICO) ведет деятельность в сферах производства, дистрибуции, управления и экспорта анимированного визуального контента через 2D, 3D, CG, CGI, Flash Animation и интернет. Компания MICO стремится возглавить будущее креативного рынка, объединяя культурный контент, знания и IT-технологии.

Сотрудничество с профессионалами в сфере образования является ключевым аспектом работы. Сильнейшая сторона MICO заключается в возможности создания чистейшей креативной анимации в кратчайшие сроки.

Медиахолдинг «Медиа Группа Украина» объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», общенациональный информационный телеканал «Украина 24», молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы «Футбол 1/2/3», международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма».

Также в холдинг входят: медиа-агентство полного цикла «Медиа Партнерство Баинг», оператор спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, продакшн-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ», «Новостная Группа Украина», мультимедийная платформа СЕГОДНЯ и кроссплатформенный проект Vogue UA.