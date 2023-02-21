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Южная Корея запустит сеть беспроводного доступа 6G в 2028 году – на два года раньше установленного графика

НовостиТелеком
Изображение: AKKet
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Южная Корея планирует запустить сетевую услугу шестого поколения в 2028 году, –сообщили в министерстве ИКТ страны. Таким образом, запуск услуги состоится на два года раньше установленного графика. Это делается для того, чтобы обеспечить доминирование на будущих беспроводных частотах, – пишет издание BNN Newsroom.

По данным Министерства науки и ИКТ, планом K-Network 2030 определено, что правительство Южной Кореи ускорит запуск коммерческой услуги сети 6G на два года. Это можно сделать путём привлечения технологий 6G мирового класса, укрепления цепи поставок сети и внедрения инноваций при развитии мобильной сети следующего поколения на основе программного обеспечения.

Между тем, правительство будет поощрять местные компании производить материалы, детали и оборудование, необходимые для развёртывания технологии 6G в Южной Корее. Правительство также разработает открытую RAN или сеть открытого радиодоступа, совместимую с любыми мобильными устройствами. Это в свою очередь позволит мобильным операторам и предприятиям предлагать своим клиентам гибкие услуги.

В министерстве сообщили, что в настоящее время продолжается технико-экономическое обоснование научно-исследовательского проекта по базовым технологиям 6G стоимостью 625.3 миллиарда вон (481.7 миллиона долларов США).

В министерстве заявили, что передовой план направлен на то, чтобы помочь Южной Корее сохранить свои лидирующие позиции в глобальной конкуренции за сетевую инфраструктуру будущего, стартующую после завершения гонки сетей 5G. Это делается для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на более высокую скорость и меньшую задержку в беспроводной связи.

Ранее мы сообщали, что ученые хотят использовать людей в качестве источника питания антенн 6G.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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