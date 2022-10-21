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Возле офиса президента Южной Кореи установят камеры для распознавания лиц

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Министерство обороны Южной Кореи намерено установить у офиса президента страны камеры для распознавания лиц. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на одного из депутатов корейского парламента.

Министерство национальной обороны (MND) планирует установить высокоэффективные камеры наблюдения с функцией распознавания лиц возле офиса президента в районе Йонсан в центре Сеула, — сообщил член Комитета национальной обороны Южной Кореи Ким Бен Джу.

В 2020 году Министерство обороны Кореи заключило контракт на закупку датчиков напряжения и оборудования для всеобщего наблюдения.

После того как в мае текущего года офис президента страны был перенесен из Чеонг Ва Дэ в здание Министерства национальной обороны в Йонсане, министерство скорректировало свой план по установлению высокопроизводительных мониторов и камер с функциями распознавания лиц и отслеживания по соображениям безопасности.

Результатом стало увеличение бюджета строительства с 6.08 миллиарда вон до более 7.03 миллиарда вон (4.91 миллиона долларов).

Ким указывает на то, что решение Министерства национальной обороны может нарушать право на защиту личной жизни граждан Южной Кореи.

Между тем корейское Министерство обороны сообщило о том, что в процессе строительства систем безопасности внесение изменений и корректив неизбежно, поскольку эти системы должны соответствовать локации Министерства. Также в Минобороны подчеркивают, что устанавливаемые камеры наблюдения не имеют функции распознавания лиц.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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