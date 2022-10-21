Возле офиса президента Южной Кореи установят камеры для распознавания лиц

Министерство обороны Южной Кореи намерено установить у офиса президента страны камеры для распознавания лиц. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на одного из депутатов корейского парламента.

Министерство национальной обороны (MND) планирует установить высокоэффективные камеры наблюдения с функцией распознавания лиц возле офиса президента в районе Йонсан в центре Сеула, — сообщил член Комитета национальной обороны Южной Кореи Ким Бен Джу.

В 2020 году Министерство обороны Кореи заключило контракт на закупку датчиков напряжения и оборудования для всеобщего наблюдения.

После того как в мае текущего года офис президента страны был перенесен из Чеонг Ва Дэ в здание Министерства национальной обороны в Йонсане, министерство скорректировало свой план по установлению высокопроизводительных мониторов и камер с функциями распознавания лиц и отслеживания по соображениям безопасности.

Результатом стало увеличение бюджета строительства с 6.08 миллиарда вон до более 7.03 миллиарда вон (4.91 миллиона долларов).

Ким указывает на то, что решение Министерства национальной обороны может нарушать право на защиту личной жизни граждан Южной Кореи.

Между тем корейское Министерство обороны сообщило о том, что в процессе строительства систем безопасности внесение изменений и корректив неизбежно, поскольку эти системы должны соответствовать локации Министерства. Также в Минобороны подчеркивают, что устанавливаемые камеры наблюдения не имеют функции распознавания лиц.