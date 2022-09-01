В Южной Корее сумели зарядить смартфон в радиусе 30 метров при помощи инфракрасного диапазона

Ученые из Университета Седжонг создали и протестировали новую систему, которая использует инфракрасные лазеры для передачи энергии на расстояние до 30 метров, пишет Newatlas.

Беспроводная зарядка уже доступна для многих современных телефонов и других устройств, но функционально она ненамного лучше, чем простое подключение через шнур. Устройство обычно должно находиться в док-станции или соприкасаться со специальной поверхностью, и его нельзя перемещать далеко во время зарядки. Чтобы беспроводная зарядка была действительно полезной, она должна работать на больших расстояниях, отправляя энергию так же плавно, как Wi-Fi отправляет данные.

Эксперименты по улучшению устройства

Ученые работают над этой целью, экспериментируя с передачей микроволн или лазеров на устройства или генерированием электромагнитных полей, которые заполняют комнату, но для этого часто требуется громоздкое и сложное оборудование.

Опыт ученых из Южной Кореи

Для нового исследования ученые из Университета Седжонг разработали систему беспроводной зарядки, которая использует инфракрасный свет на приличном расстоянии. Cистема состоит из двух основных частей: передатчика, который можно установить в комнате, и приемника, который можно встроить в электронные устройства.

Передатчик представляет собой оптический источник питания, в котором используется волоконный усилитель, легированный эрбием, который создает луч инфракрасного света с центральной длиной волны 1550 нанометров. Затем этот луч направляется по воздуху и попадает в приемник, который состоит из ретрорефлектора со сферической линзой. Это фокусирует входящий свет в точку в центре, где находится фотоэлектрический элемент, ожидающий, чтобы поглотить свет и произвести электричество. Если линия прямой видимости между передатчиком и приемником нарушена, устройство быстро и автоматически переключается в безопасный режим низкой интенсивности.

Результаты испытания

В ходе испытаний команда смогла передать луч света мощностью 400 мВт на расстояние 100 футов (30 метров), где приемник размером 10 x 10 мм (0,4 дюйма) преобразовал его в электрическую мощность 85 мВт.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Энергии получено не так много — возможно ее хватит для питания одного или двух небольших датчиков, однако по словам ученых, ее можно увеличить для зарядки повседневной электроники, такой как телефоны. Системы, работающие по тому же принципу, тестируются в масштабе сети, чтобы заменить линии электропередач.

Ранее мы сообщали, что китайскую компанию Fujian NetDragon Websoft возглавил ИИ-робот.