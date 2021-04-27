Уже в третий раз с тех пор, как OneWeb была «спасена» от банкротства, спутники компании отправились в космос. Сейчас у OneWeb более 180 космических аппаратов на орбите, передает HiTech.Expert.

Новый запуск

Arianespace запустила ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb. Партия из 36 спутников отправилась в космос вчера, 26 апреля с космодрома Восточный.

Запуск стал уже третьим с тех пор, когда OneWeb объявила о банкротстве и была «спасена» правительством Великобритании. Предыдущие два запуска состоялись 25 марта 2021 года и 18 декабря 2020 года соответственно.

На сегодня компания имеет 182 спутника на орбите. Всего в планах OneWeb запустить 650 космических аппаратов.

Планы OneWeb

В начале года компания OneWeb сообщила, что приступает к реализации программы по запуску системы первого поколения, состоящей из 648 спутников. Кроме того, компания готовится к началу предоставления коммерческих услуг региональным клиентам уже в течение года.

В планах компании — к концу года расширить свои услуги в Великобритании, Аляске, Канаде, Северной Европе, Гренландии, Исландии и недостаточно обслуживаемых северных регионах Арктики. Уже со следующего года OneWeb надеется начать предоставлять глобальные услуги.

Также недавно стало известно, что в скором времени интернет OneWeb появится в Казахстане. Министр цифрового развития РК Багдат Мусин договорился с CEO OneWeb Нилом Мастерсоном о реализации пилотного проекта OneWebDemo на территории республики, чтоб обеспечить высокоскоростным интернету отдаленные регионы.

Справка

Первый запуск спутников OneWeb состоялся в феврале прошлого года. Изначально планировалось, что группировка OneWeb на начальном этапе будет включать в себя 650 спутников для обеспечения связи по всему миру.

Но в марте прошлого года, запустив только две партии спутников, OneWeb заявила о банкротстве. Из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, компания не смогла получить финансирование для дальнейших запусков ракет со спутниками глобального интернета.

В ноябре 2020 года компания OneWeb вышла из состояния банкротства в соответствии с главой 11 под управлением консорциума, возглавляемого правительством Великобритании и индийской телекоммуникационной компанией Bharti Global.

Примерно через месяц после этого OneWeb вернулась к реализации своих планов. Однако компания была вынуждена сократить количество спутников, изначально планируемых к запуску в космос, с 48 000 до 7 000. Как объяснили в OneWeb, такая корректировка позволит построить более надежную и рентабельную спутниковую сеть.