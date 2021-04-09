Процессор MT7921AU от MediaTek обеспечивает поддержку Wi-Fi 6E, открывающего беспрецедентные возможности для стриминга.

Что произошло

Компании MediaTek и Samsung представили первый 8K совместимый QLED-телевизор – флагманскую модель 8K QLED Y21, работающую на процессоре MT7921AU, который обеспечивает возможность скоростного подключения благодаря поддержке современных функций Wi-Fi 6E.

После анонсирования в 2020 году выпуска первого в мире 8K-совместимого телевизора с поддержкой Wi-Fi 6 компании решили не останавливаться, оставаясь в авангарде индустрии производства смарт-телевизоров и предложив потребителю самые современные функции подключения и высококачественную обработку изображений 8K для беспрецедентных домашних развлечений.

О процессоре

Процессор MediaTek MT7921AU поддерживает протоколы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 на единой высокоинтегрированной платформе. Обеспечивая скорость передачи данных 1,2 Гбит/сек процессор даёт потребителям возможность наслаждаться большей плавностью потоковой передачи и игр для непрерывного развлечения. Протокол Wi-Fi 6E предусматривает использование незагруженной полосы пропускания в диапазоне 6 ГГц и обеспечивает многочисленные преимущества по сравнению с предыдущими поколениями Wi-Fi, среди которых, в частности, значительно более быстрая мультигигабитная пропускная способность, более низкие задержки, а также новейшие функции обеспечения безопасности и надёжности соединения.

Компания MediaTek – мировой лидер в области технологии Wi-Fi, которая активно используется в глобальных продуктах, включая мобильные устройства, аудиорешения, ПК, цифровые телевизоры, проигрыватели Blu-ray, сет-топ-боксы IPTV и web-камеры. Компания MediaTek тесно сотрудничает с альянсом Wi-Fi Alliance, и это гарантирует, что его портфель подключений поддерживает новейшие функции Wi-Fi, такие как Wi-Fi 6E. Подтверждением ведущего положения компании MediaTek в индустрии стало то, что Wi-Fi Alliance недавно отобрал её для участия в сертификационном испытательном стенде Wi-Fi 6E для устройств Wi-Fi CERTIFIED 6™.

Что говорят в MediaTek

«Потребители в значительной мере зависят от скорости надёжности подключения, независимо от того, используют ли они свой телевизор для воспроизведения контента стриминговых платформ, игр или производственных нужд. Наше сотрудничество с компанией Samsung имело огромное значение для предоставлении потребителям новейшей технологии смарт-телевизоров, которая обеспечивает поддержку этих и других видов использования телевизоров, – сказал старший вице-президент компании MediaTek и генеральный директор Intelligent Devices Business Group Джерри Ю. – Благодаря разработанным передовым технологиям подключения, включая поддержку Wi-Fi-6, которые интегрированы в телевизоры Samsung 8K, мы стимулируем дальнейшее активное развитие сегмента премиальных смарт-телевизоров во всём мире».