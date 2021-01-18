OneWeb
Корпорация SoftBank Group вложила 350 миллионов долларов в спутниковый стартап OneWeb, предоставив тем самым помощь бизнесу, оказавшемуся в минувшем году на грани банкротства.

Японский конгломерат SoftBank и американская спутниковая компания Hughes Network Systems инвестировали в общей сложности 400 миллионов долларов в проект, предусматривающий создание спутниковой группировки на низкой околоземной орбите, который был спасён от банкротства правительством Великобритании и индийской телекоммуникационной компанией Bharti Global. SoftBank получит место в совете директоров компании в рамках инвестиционного проекта, после реализации которого финансирование OneWeb достигнет 1.4 миллиарда долларов, – говорится в заявлении OneWeb.

SoftBank был одним из первых инвесторов OneWeb, вложившим в лондонскую компанию более 1 миллиарда долларов, при этом инвестор сумел сохранить за собой небольшую долю после реструктуризации компании по главе 11.

Компания OneWeb является конкурентом проекта Starlink Илона Маска, который также предусматривает запуск на орбиту группировок небольших спутников для предоставления услуг глобального доступа к широкополосному интернету. Ранее в SoftBank пытались объединить OneWeb с уже существующей спутниковой компанией Intelsat SA.

Пятничная сделка, о которой основатель компании Bharti и исполнительный председатель OneWeb Сунил Миттал намекал в прошлом месяце, оставляет спутниковой компании дефицит финансирования в размере около 1 миллиарда долларов. Данное финансирование необходимо компании для запуска и эксплуатации первого поколения из 648 спутников. В настоящее время OneWeb, возобновив в прошлом месяце запуски уже при новом владельце, имеет на орбите 110 космических аппаратов.

Компания Hughes, в принципе, согласилась инвестировать 50 миллионов долларов ещё в июле прошлого года.

Меньше спутников

Вместе с тем OneWeb скорректировала свои планы, связанные с созданием на низкой околоземной орбите (LEO) спутниковой группировки, сократив проектное количество спутников с 48 000 до 7 000.

В марте прошлого года, когда OneWeb пребывала в процессе оформления банкротства по главе 11, компания обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой расширить выданную ей лицензию, дающую ей доступ на рынок, позволив ей запустить на орбиту группировку из 48 000 спутников. Теперь же в OneWeb провели повторную калибровку планов и решили сократить заявленное для работы на рынке США количество спутников до 6 372. В OneWeb отмечают, что с учётом 720 спутников, на эксплуатацию которых уже получена лицензия FCC, общий размер группировки составит примерно 7 000 единиц.

В ноябре 2020 года компания OneWeb вышла из состояния банкротства в соответствии с главой 11 под управлением консорциума, возглавляемого правительством Великобритании и компанией Bharti Global. Примерно через месяц после этого события компания OneWeb вернулась к реализации своих планов, запустив на орбиту 36 спутников. В результате количество спутников в группировке достигло 110.

В OneWeb заявили, что в настоящее время компания сосредоточена на реализации программы по запуску системы первого поколения, состоящей из 648 спутников, и готовятся к началу предоставления коммерческих услуг региональным клиентам. Последнее должно быть реализовано в течение года.

В пояснительной записке к заявке, поданной в FCC 12 января текущего года, компания OneWeb отмечает, что коррекция планов, связанных с развёртыванием спутниковой группировки, позволит «обеспечить превосходную пропускную способность для конечных пользователей и эффективность использования частотного ресурса при одновременном снижении финансовых расходов и более взвешенном видении компанией OneWeb перспектив освоения космоса».

Согласно заявке, компания OneWeb планирует разместить 72 спутника в 32 плоскостях с наклоном орбиты 40° и 55° в дополнение к 1764 спутникам с наклоном орбиты 87.9°.

Таблица А – Планы OneWeb по развёртыванию спутниковой группировки
Архитектура системы OneWeb Получена лицензия Этап 1 Этап 2
Высота орбиты (км) 1 200 Без изменений Без изменений
Частоты (ГГц) 10.7-12.7,
14-14.5, 17.8-18.6, 18.8-19.3, 27.5-29.1, 29.5-30		 Без изменений Без изменений
Общее количество спутников 720 716 6 372
Количество спутников на одну оболочку 720 588 128 1 764 2 304 2 304
Количество плоскостей 18 12 8 36 32 32
Количество спутников на плоскости 40 49 16 49 72 72
Наклон орбиты 87.9° 87.9° 55° 87.9° 40° 55°

«Данное укрепление спутниковой группировки OneWeb отражает приверженность и видение новых владельцев компании OneWeb – правительства Великобритании и Bharti Global, которые желают запустить рентабельную, надёжную и инновационную спутниковую сеть для обеспечения глобального широкополосного доступа», – сказано в заявлении OneWeb.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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