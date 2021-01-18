Корпорация SoftBank Group вложила 350 миллионов долларов в спутниковый стартап OneWeb, предоставив тем самым помощь бизнесу, оказавшемуся в минувшем году на грани банкротства.

Японский конгломерат SoftBank и американская спутниковая компания Hughes Network Systems инвестировали в общей сложности 400 миллионов долларов в проект, предусматривающий создание спутниковой группировки на низкой околоземной орбите, который был спасён от банкротства правительством Великобритании и индийской телекоммуникационной компанией Bharti Global. SoftBank получит место в совете директоров компании в рамках инвестиционного проекта, после реализации которого финансирование OneWeb достигнет 1.4 миллиарда долларов, – говорится в заявлении OneWeb.

SoftBank был одним из первых инвесторов OneWeb, вложившим в лондонскую компанию более 1 миллиарда долларов, при этом инвестор сумел сохранить за собой небольшую долю после реструктуризации компании по главе 11.

Компания OneWeb является конкурентом проекта Starlink Илона Маска, который также предусматривает запуск на орбиту группировок небольших спутников для предоставления услуг глобального доступа к широкополосному интернету. Ранее в SoftBank пытались объединить OneWeb с уже существующей спутниковой компанией Intelsat SA.

Пятничная сделка, о которой основатель компании Bharti и исполнительный председатель OneWeb Сунил Миттал намекал в прошлом месяце, оставляет спутниковой компании дефицит финансирования в размере около 1 миллиарда долларов. Данное финансирование необходимо компании для запуска и эксплуатации первого поколения из 648 спутников. В настоящее время OneWeb, возобновив в прошлом месяце запуски уже при новом владельце, имеет на орбите 110 космических аппаратов.

Компания Hughes, в принципе, согласилась инвестировать 50 миллионов долларов ещё в июле прошлого года.

Меньше спутников

Вместе с тем OneWeb скорректировала свои планы, связанные с созданием на низкой околоземной орбите (LEO) спутниковой группировки, сократив проектное количество спутников с 48 000 до 7 000.

В марте прошлого года, когда OneWeb пребывала в процессе оформления банкротства по главе 11, компания обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой расширить выданную ей лицензию, дающую ей доступ на рынок, позволив ей запустить на орбиту группировку из 48 000 спутников. Теперь же в OneWeb провели повторную калибровку планов и решили сократить заявленное для работы на рынке США количество спутников до 6 372. В OneWeb отмечают, что с учётом 720 спутников, на эксплуатацию которых уже получена лицензия FCC, общий размер группировки составит примерно 7 000 единиц.

В ноябре 2020 года компания OneWeb вышла из состояния банкротства в соответствии с главой 11 под управлением консорциума, возглавляемого правительством Великобритании и компанией Bharti Global. Примерно через месяц после этого события компания OneWeb вернулась к реализации своих планов, запустив на орбиту 36 спутников. В результате количество спутников в группировке достигло 110.

В OneWeb заявили, что в настоящее время компания сосредоточена на реализации программы по запуску системы первого поколения, состоящей из 648 спутников, и готовятся к началу предоставления коммерческих услуг региональным клиентам. Последнее должно быть реализовано в течение года.

В пояснительной записке к заявке, поданной в FCC 12 января текущего года, компания OneWeb отмечает, что коррекция планов, связанных с развёртыванием спутниковой группировки, позволит «обеспечить превосходную пропускную способность для конечных пользователей и эффективность использования частотного ресурса при одновременном снижении финансовых расходов и более взвешенном видении компанией OneWeb перспектив освоения космоса».

Согласно заявке, компания OneWeb планирует разместить 72 спутника в 32 плоскостях с наклоном орбиты 40° и 55° в дополнение к 1764 спутникам с наклоном орбиты 87.9°.

Таблица А – Планы OneWeb по развёртыванию спутниковой группировки Архитектура системы OneWeb Получена лицензия Этап 1 Этап 2 Высота орбиты (км) 1 200 Без изменений Без изменений Частоты (ГГц) 10.7-12.7,

14-14.5, 17.8-18.6, 18.8-19.3, 27.5-29.1, 29.5-30 Без изменений Без изменений Общее количество спутников 720 716 6 372 Количество спутников на одну оболочку 720 588 128 1 764 2 304 2 304 Количество плоскостей 18 12 8 36 32 32 Количество спутников на плоскости 40 49 16 49 72 72 Наклон орбиты 87.9° 87.9° 55° 87.9° 40° 55°

«Данное укрепление спутниковой группировки OneWeb отражает приверженность и видение новых владельцев компании OneWeb – правительства Великобритании и Bharti Global, которые желают запустить рентабельную, надёжную и инновационную спутниковую сеть для обеспечения глобального широкополосного доступа», – сказано в заявлении OneWeb.

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