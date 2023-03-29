Конкурент Starlink сформировался: OneWeb завершает развертывание сети спутникового интернета

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OneWeb запустила в космос последние 36 спутников, необходимых для создания на орбите первого «созвездия» из 618 космических аппаратов. Благодаря этому компания уже в текущем году сможет предложить глобальное покрытие широкополосным интернетом и успешно конкурировать с сетью Starlink Илона Маска.

Что произошло

Лондонская компания OneWeb запустила в космос последнюю партию спутников, необходимых для обеспечения широкополосного подключения к интернету в любой точке Земли.

36 космических аппаратов отправились на орбиту на борту индийской ракеты LVM3 с космодрома Шрихарикота в индийском штате Андхра-Прадеш.

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Их развёртывание на высоте 450 км над поверхностью планеты увеличивает общую спутниковую группировку OneWeb на орбите до 618 единиц.

Пройдет ещё несколько месяцев, прежде чем последняя партия спутников пройдёт орбитальную проверку и попадёт в определённые позиции на орбите (на высоте 1 200 км над Землей). Но как только они окажутся в предназначенных для них местах, OneWeb сможет предоставлять услуги связи по всей планете.

Что известно о проекте

На начальном этапе новая сеть OneWeb будет сосредоточена, главным образом, на предоставлении услуг правительственным, морским, авиационным и корпоративным клиентам. Подключение же сообществ к широкополосному интернету и подключение мобильных домашних клиентов до сих пор находится на стадии тестирования. Как ожидается, оно появится несколько позже.

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В марте 2020 года компания подала заявление о банкротстве после того, как из-за экономических потрясений, вызванных Covid-19, она была лишена кредитных рынков. Тогда её спасли правительство Великобритании и Bharti Group индийского телекоммуникационного магната Сунила Миттала. С тех пор компания смогла привлечь инвестиции южнокорейского конгломерата SoftBank Group, Hanwha Systems и американской компании Hughes Satellite Systems.

Ещё одним крупным акционером OneWeb является французская спутниковая компания Eutelsat, согласившаяся на слияние в июле прошлого года. Сейчас она ожидает на получение регуляторных разрешений и голосование акционеров.

Пока только одна организация в мире запускает больше спутников в космос, чем OneWeb. И этой организацией является главный конкурент OneWeb – система Starlink, которой управляет Илон Маск.

В отличие от сети американского предпринимателя OneWeb не продаёт услуги широкополосного подключения непосредственно конечным пользователям. Её клиентами являются, главным образом, телекоммуникационные компании, которые и предоставляют интернет-услуги. Они могут также использовать связь от компании, чтобы дополнить или расширить инфраструктуру своих сетей мобильной связи.

Ожидается, что в полноценную коммерческую эксплуатацию система будет введена до конца 2023 года. Это означает, что создание проекта примерно на один год отстает от начального графика. В основном это связано с тем, что предварительные запуски спутников производились Россией. Этот процесс был остановлен в марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В результате OneWeb получила 200 миллионов фунтов стерлингов убытков после того, как Россия заблокировала дальнейшие запуски и изъяла 36 спутников.