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UARU

OneWeb запустила услугу широкополосного интернета для морского сектора

НовостиСпутниковая связь
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В компании OneWeb сообщили о запуске услуги «Попробуй перед покупкой», которая предназначена для морского сектора. Компания будет принимать заказы на подключение к услуге от пользователей из морского сектора, которые желают попробовать преимущества пакетов 100 Мбит/с+.

Благодаря наличию на орбите 634 действующих спутников, группировка компании OneWeb полностью сформирована и готова к эксплуатации на территориях, расположенных до 35-й широты. К концу текущего года в компании OneWeb планируют завершить строительство последних наземных станций и установить рабочие требования, что гарантирует возможность начала предоставления полноценных услуг для морского сектора. Поэтому OneWeb начинает продавать услуги для морской отрасли через своих специализированных партнёров по морской дистрибуции.

Компания OneWeb и её партнёры также разработали несколько аппаратных терминалов, которые можно приобрести у поставщиков морской связи – компаний Intellian и Kymeta. Предложение аппаратных терминалов с различными форм-факторами от двух признанных поставщиков предоставляет клиентам более широкие возможности выбора.

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Благодаря использованию модели Соглашения об уровне обслуживания (SLA) клиенты OneWeb могут выбирать гибкость, подкрепленную гарантированными уровнями обслуживания, определёнными пакетами CIR (гарантированная полоса пропускания) и/или MIR (Максимальная полоса пропускания).

Сеть со сквозным шифрованием основана на принципе многослойного сервисного подхода, обеспечивающего полную конфиденциальность. При этом наличие нескольких сервисных профилей позволяет разделять трафик экипажа и рабочий трафик на одном терминале.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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