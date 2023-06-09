OneWeb запустила услугу широкополосного интернета для морского сектора

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В компании OneWeb сообщили о запуске услуги «Попробуй перед покупкой», которая предназначена для морского сектора. Компания будет принимать заказы на подключение к услуге от пользователей из морского сектора, которые желают попробовать преимущества пакетов 100 Мбит/с+.

Благодаря наличию на орбите 634 действующих спутников, группировка компании OneWeb полностью сформирована и готова к эксплуатации на территориях, расположенных до 35-й широты. К концу текущего года в компании OneWeb планируют завершить строительство последних наземных станций и установить рабочие требования, что гарантирует возможность начала предоставления полноценных услуг для морского сектора. Поэтому OneWeb начинает продавать услуги для морской отрасли через своих специализированных партнёров по морской дистрибуции.

Компания OneWeb и её партнёры также разработали несколько аппаратных терминалов, которые можно приобрести у поставщиков морской связи – компаний Intellian и Kymeta. Предложение аппаратных терминалов с различными форм-факторами от двух признанных поставщиков предоставляет клиентам более широкие возможности выбора.

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Благодаря использованию модели Соглашения об уровне обслуживания (SLA) клиенты OneWeb могут выбирать гибкость, подкрепленную гарантированными уровнями обслуживания, определёнными пакетами CIR (гарантированная полоса пропускания) и/или MIR (Максимальная полоса пропускания).

Сеть со сквозным шифрованием основана на принципе многослойного сервисного подхода, обеспечивающего полную конфиденциальность. При этом наличие нескольких сервисных профилей позволяет разделять трафик экипажа и рабочий трафик на одном терминале.